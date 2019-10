Ate: roban S/19 mil a mujer que retiró dinero de un banco (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Dos delincuentes asaltaron a una mujer que retiró S/19 mil de un banco, la tarde del último martes. El robo se produjo en la intersección de las calles Ingenieros y Plásticos, en la urbanización Vulcano, en el frontis de la sede de la Corte de Justicia de Lima Este, en el distrito de Ate. Cámaras de seguridad registraron el hecho.

En las imágenes difundidas por América Noticias, se observa a los hampones -a bordo de una moto- interceptar a la mujer. “Vino una moto y me comenzó a buscar. Los delincuentes me preguntaban dónde estaba la plata y les dije que lo había depositado, que no lo tenía. Comenzaron a revisarme y lo encontraron”, contó Yamilet Loyola.

La víctima, quien trata de defenderse, es amenazada por los asaltantes que realizan un disparo al aire para amedrentarla. “Cuando alguien quiso ayudarme, soltaron un disparo al aire diciendo que quién iba a meterse y cuando me quitaron la plata volvieron a disparar a la altura de mi pie”, precisó Loyola. “Fue al momento de jalar mi polo que vieron el dinero”, agregó.

Tras cometer el robo, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido y Loyola buscó ayuda en la Corte de Justicia de Lima Este. El matinal informó que el caso es investigado por el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Ate-Santa Anita.