Familiares de Dolores Espinoza Benites (51), la comerciante de quesos que fue asesinada a balazos durante un asalto en la zona de Huaycán (Ate), exigieron justicia y narraron los últimos momentos que vivieron junto a la víctima.

Dolores Espinoza era una comerciante de quesos que llevaba más de 10 años en el rubro, sin embargo, la noche de ayer, lunes 6 de junio, fue interceptada por unos delincuentes que le dispararon dos balazos para robarle sus pertenencias.

Según cuenta Mary, hija de la víctima, a su mamá le robaron un bolso donde llevaba su celular y un poco menos de S/ 300. Además, le extraña que los ladrones no se hayan llevado el resto del dinero (1000 soles de la ganancia del día) que llevaba ocultos.

“Era una bolsa con sencillo, entre 300 soles, y todo lo que era billete se lo guardaba en la parte del brasier. Me la mataron, era mi mejor amiga, y me la quitaron... (Ayer) vino al mediodía y a la hora del almuerzo, cuando yo estaba deprimida por haberme pintado el cabello, me abrazó y me dice: ‘Hijita, para todo hay solución, menos para la muerte’, eso fue todo y salió a trabajar”, narró Mary a Latina.

De lado, de acuerdo a la versión de la familia, la Policía Nacional ha intervenido a un sujeto como principal sospechoso tras rastrear el GPS del celular sustraído a la comerciante de quesos.

El caso

Dolores Espinoza fue asesinada a balazos por unos sujetos que iban a bordo de un mototaxi, en la zona de Huaycán, en Ate Vitarte. Ella fue interceptada por los delincuentes cerca de su vivienda y se puso resistencia al robo de su cartera.

De acuerdo al testimonio de vecinos, la comerciante de quesos recibió dos impactos de bala en el cuerpo. “Ella siempre llegaba cinco o seis de la tarde de su negocio”, contó el sobrino de la víctima.

Los familiares sospechan que estos delincuentes habían estado siguiendo a Dolores Espinoza, quien murió durante el trayecto al hospital más cercano.

