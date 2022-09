Luego de que este jueves, 1 de setiembre, se registró un gran congestión vehicular e inconvenientes con el servicio del Metropolitano - en el marco del plan de desvíos por obras en las avenidas Túpac Amaru y Naranjal para la ampliación del tramo norte del corredor vial - la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) indicó que la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape), de la Municipalidad de Lima, no estaría cumpliendo con lo establecido en el plan de rutas alternas.

“La implementación de dichos desvíos está a cargo de la contratista supervisada por la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape), que no estaría cumpliendo con lo establecido en el plan de desvíos al que la ATU dio su opinión favorable”, indicó la entidad en un comunicado.

Además, la ATU indicó que el plan de desvíos vehicular fue aprobado por la Municipalidad de Lima y que “los responsables de gestionar el tránsito” en Lima y Callao son la Policía Nacional del Perú (PNP) y la propia comuna capitalina.

Por ello, exhortó a Emape a señalizar las rutas provisionales y agilizar el tránsito con personal propio y apoyo de la Policía. “Nuestro equipo está en la zona orientando a los conductores y usuarios, a fin de agilizar el flujo en las rutas de nuestra competencia”, indicó la ATU

El plan de desvío vehicular por obras del Metropolitano ocasionó problemas con las rutas de los alimentadores del Metropolitano y del transporte público convencional en los distritos de Comas, Los Olivos e Independencia.

Caos vehicular

El noticiero América Noticias presentó el panorama a la altura de la cuadra 6 de la avenida Maestro Peruano (Comas), donde los conductores expresaron su malestar por permanecer varias horas en el lugar. Incluso, los alimentadores del Metropolitano que vienen de Los Olivos tuvieron problemas para circular.

“Llevo más de una hora varado. Sabía que había desvío, pero mira dónde nos mandan hasta los buses del Metropolitano se perjudican. Yo voy hacia la avenida La Marina”, dijo un conductor de una combi.

En tanto, otros conductores cuestionaron que policías de tránsito no pusieron orden en el lugar. “No hay personal de la Policía Nacional, ni de Emape. Esto es inhumano, es irracional, esto no tiene nombre. Llevo media hora y he circulado tres cuadras”, contó el propietario de un auto particular.

También los peatones se mostraron molestos por el plan de desvío vehicular por obras de ampliación del tramo norte del Metropolitano. “Esto viene desde la Túpac porque el ‘traficazo’ está hasta atrás. Mi hijo tiene que llegar al Senati hasta un cuarto para las siete de la mañana y mira dónde estamos y nos queda caminar porque los carros no avanzan”, precisaron.

Comunicado de la MML

En un comunicado, la Municipalidad Metropolitana de Lima indicó que el plan de desvíos comprende la restricción vehicular (por etapas) en la intersección de las avenidas Túpac Amaru y Naranjal, en el óvalo conocido como ‘La 50′, ubicado entre los distritos de Comas, Independencia y Los Olivos.

