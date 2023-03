Un joven fue baleado en su propia casa por un sujeto que fue a buscarlo en San Juan de Miraflores. Su madre sospecha que se trata de una venganza por un secuestro del que ella fue víctima en el 2021.

Según contó Giancarlo Céspedes Vergaray a este medio, él estaba a punto de almorzar cuando un joven se aproximó a la puerta de su casa preguntado por él.

“Ocurrió a las 2:15 aproximadamente. Un hombre tocó mi puerta, preguntó por mi, dijo que era un amigo y que quería verme. Yo salgo por la cocina y me dice: soy Rolando, quiero hablar contigo y me dice sal, sal. Y yo le digo que no lo conozco. Ahí veo que en el bolsillo de su polera tenía un arma, no le llegué ver la cara, pero era una persona de estatura baja, tenía mascarilla negra, una gorra y un corte en el ojo derecho”, detalló.

“Cuando veo el arma yo me volteo y ahí comienzan los disparos. Caigo al piso y me arrastro hasta llegar debajo de mi mesa del comedor. No me había dado cuenta que tenía heridas hasta que comenzó a sangrar mi pierna”, añadió.

Céspedes Vergaray asocia el ataque en su contra por el caso de su madre, de quien su juicio por secuestro inicia este viernes 24 de marzo. Además, él es uno de los testigos principales del caso pues estuvo presente el día que dos mujeres se llevaron a María Vergaray.

“Asociamos todo esto al caso de mi mamá porque este viernes comienza el juicio por el secuestro y yo soy uno de los testigos principales porque yo he estado presente cuando se llevaron a mi mamá y qué casualidad que sucede esto”, cuestionó.

Tras el ataque, él fue llevado al hospital María Auxiliadora. Además, asentó la denuncia correspondiente en la comisaría de Pamplona.

Secuestraron a su madre

El 21 de diciembre de 2021, María Vergaray fue secuestrada por Juliana Gutiérrez Valero y Ana Belén Pachas Cusi. Ellas pidieron 60 mil dólares para liberar a la madre de familia.

Según Giancarlo Céspedes, las féminas fueron capturadas al día siguiente tras liberar a su madre. Además, indicaron a las autoridades que todo se trató de una broma pesada hacia su hermano que reside en Estados Unidos.