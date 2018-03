La Victoria: Bebé de un mes y medio es abandonada en la puerta de un edificio (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Una mujer abandonó a su hija de un mes y medio en la puerta de un edificio del distrito de La Victoria junto con una carta donde afirmó que volverá por la menor.

"Padre, hermanas por favor cuídenla, me he quedado sola, no tengo a dónde llevarla, ya no tengo dinero, por favor cuídenla, yo voy a regresar por ella." Dice la misiva.

Según un testigo, al parecer la mujer ya habría entrado al edificio para dejar a la niña a alguien, aparentemente la carta es dirigida a sus hermanas. Además, los vecinos del lugar aseguran que no conocen a los familiares del menor. La niña fue encontrada con una manta y unos biberones, de inmediato, fue puesta a buen recaudo. La Policía indicó que ya tiene conocimiento de este hecho la Fiscalía de Familia.

Fuente Latina