Bolivianos en Perú: "No me da la gana vivir en dictadura como la venezolana"

Un grupo de bolivianos radicados en el Perú celebraron la renuncia de Evo Morales a la presidencia este domingo, tras la crisis social desatada a consecuencia de las elecciones generales del 20 de octubre pasado.

Los ciudadanos extranjeros llegaron a la embajada de Bolivia en San Isidro, portando en manos su bandera nacional y pancartas alusivas a la dimisión de Morales luego que las Fuerzas Armadas y la Policía le pidieran su dimisión.

"No, no me da la gana de vivir en dictadura como la venezolana", alzaron el tono de su voz los manifestantes.

Entre los mensajes que sobresalieron en los carteles figuran los siguientes: "¡El pueblo le dijo no!", "Adiós a la corrupción", "Fuerza Bolivia", "Los bolivianos en Lima creemos en la democracia".

Durante el plantón, los ciudadanos extranjeros destacaron la posición de sus compatriotas en las diversas ciudades de Bolivia por demandar nuevos comicios y la dimisión de Morales.

Los bolivianos pidieron que el embajador de ese país en el Perú dé un paso al costado. ¡Qué renuncie el embajador!", mencionaron.

Las medidas de seguridad se reforzaron en los exteriores de la embajada por el arribo de los manifestantes.