​Bon Jovi regresaría al Perú luego de 9 años de ausencia junto con Goo Goo Dolls

Buena noticia para sus fans peruanos. Bon Jovi regresaría a Lima luego de 9 años desde su debut en San Marcos. La información del concierto se ha filtrado a través de la web de Teleticket, donde se anuncia que tocarán junto a Goo Goo Dolls.

La cita de Bon Jovi y Goo Goo Dolls en Lima 2019 está pactada para el miércoles 2 de octubre en el Estadio Nacional como parte de su gira This House Is Not For Sale, la misma que toma título del decimocuarto álbum de estudio de la banda Bon Jovi.

Por el momento ninguna productora nacional se ha pronunciado sobre el concierto de Bon Jovi en Lima 2019.