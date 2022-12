Claudia Rodríguez denuncia que una mujer utilizó la dirección de su vivienda en Breña para solicitar un fuerte préstamo bancario y ahora estarían por embargarle la casa debido a que la desconocida no ha cancelado aún la deuda.

“Yo no quiero que el banco vaya a venir a querer embargar (mi casa) porque yo no he sacado ni un sol, yo no debo al banco”, señaló a América Noticias.

Podrían embargar su casa por préstamos que no realizó. Foto: América Noticias

Según el matinal, hace más de una semana le llegaron a la agraviada tres notificaciones de entidades bancarias donde le informaban que embargarían su vivienda sino pagaba los S/364 mil de un préstamo que ella asegura nunca sacó.

“La señorita Mariluz Rosario Aquino Zambrano no la conozco. Ella ha sacado el dinero de diferentes entidades bancarias y fuerte cantidad. (...) Se ha ido a sorprender a la Reniec que vive acá, no la conozco, nunca he alquilado a nadie”, aseveró.

Podrían embargar su casa por préstamos que no realizó. Foto: América Noticias

La dueña del inmueble señala que Rosario Aquino consignó su dirección ante el Reniec y después presentó los recibos de agua y luz a fin de solicitar el préstamo. Ahora teme que la mujer no cumpla con el pago y le quiten su hogar.