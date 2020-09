Delincuentes roban televisor y S/ 4 mil destinados a terapia de niña en el Callao (VIDEO)

No les importa nada. Delincuentes robaron, en la tarde de este lunes, un televisor y S/ 4 mil que estaban destinados a contribuir con la terapia de una niña, en la asociación Encanta del Valle Oquendo, Callao.

“ Me han dejado sin nada. Mi niña ahora no tiene ni leche . Toma el Enfagrow, la cual no se le puede cambiar porque es una leche que tiene (componentes) para el sistema del cerebro”, contó la madre de la menor.

“Ella todavía no termina de desarrollar cositas que le faltan en la cabecita, que de la cual lleva sus terapias y está yendo progresivamente”, agregó.

La mujer había pedido a un vecino que le comparta internet para que el televisor tenga conexión y así desarrollar las terapias para la pequeña.

“Para no estar llevándola a mi hija, por lo de la pandemia, mi hija le regaló su televisor a mi niña para hacerle sus terapias, porque yo había conversado con un vecino para que me pueda dar internet y hacerle las terapias acá”, indicó la familiar.

La Policía recibió la denuncia, pero, según la mujer, hasta el momento no han levantado huellas ni ejecutado otra diligencia.

