Las cámaras de seguridad captaron el asalto a un empresario quien a bordo de su camioneta transportaba 25 mil soles que acababa de retirar de una agencia bancaria en Comas.

Como puede observarse en las imágenes difundidas por América Noticias, el empresario y su acompañante fueron interceptados en la avenida Santana por tres sujetos armados que estaban al interior de vehículo de color negro.

Asalto en Comas 02 (Captura: América Noticias)

Si bien, el conductor agraviado intenta huir de los malhechores haciendo una maniobra, no pudo lograr su objetivo pues al retroceder impacta contra un poste, lo cual, facilita el robo del dinero. En solo 40 segundos los delincuentes logran apoderarse del dinero.

“Cae el disparo, ¿qué es lo que hace mi copiloto?, me golpea el brazo y hace que pierda la dirección. Ahí es donde me estrello y pierdo el control del vehículo. Gracias a Dios no ha sido de gravedad”, indicó el agraviado.

Asalto en Comas 03 (Captura: América Noticias)

Los peritos de Criminalística de la Policía Nacional llegaron horas después del atraco al lugar para analizar la escena. Se conoció que el copiloto resultó herido pero su estado estable.