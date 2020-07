Además de infringir la ley al realizar una fiesta en pleno estado de emergencia por el COVID-19, los asistentes de esta reunión social agredieron a un camarógrafo de América Televisión que fue a dar cobertura del caso tras el llamado de los vecinos que denunciaron la existencia de evento social.

Con luces, orquesta, alcohol y mucha comida, aproximadamente 50 personas asistieron a la fiesta en una vivienda de la urbanización Jardines del distrito de Los Olivos, pero la policía terminó con sus celebraciones en una intervención.

Sin embargo, no contentos con esto, algunos de los asistentes agredieron al comunicador Jorge Estrada, quien intentaba cubrir su cámara pues lo golpearon para quitársela. Además, perdió dos de sus celulares de trabajo se echaron a perder durante la agresión en su contra.

“Los vecinos nos llaman y nosotros vamos a informar. Me intentaban quitarme la cámara y como no me dejaba, me daban puñetes por este lado y vi que dobló mi tacho de luz. Su intención era llevarse la cámara o destrozarla”, contó Jorge Estrada.

Además contó que fueron cuatro o cinco personas que lo agredieron a la vez. Tiene lesiones en la mano y en su cabeza.

Ahora la denuncia fue puesta en la Comisaría de Sol de Oro.

Camarógrafo