El cambio climático no solo tendrá un efecto negativo en el medio ambiente, sino también en la economía de nuestro país en el largo plazo, así lo aseguró Richard O’Diana, representante del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC).

O’Diana aseguró que el cambio climático no solo afecta nuestro derecho fundamental al medio ambiente equilibrado, sino también afecta a las fuentes de riqueza y trabajo.

“La CEPAL estimó que de no haber acciones de mitigación en materia de cambio climático a nivel mundial, la economía peruana se verá afectada, viendo que su PBI per cápita será reducido en un 2.5% al 2030 y 10.7% al 2050. Además, el ministerio de Economía del Perú señala que puede perderse entre 9% y 20% del PBI en los próximos 50 años si no se toman medidas de mitigación y adaptación”, indicó.

Asimismo, afirmó que el Estado peruano no está preparado para enfrentar el cambio climático, ya que ha destinado apenas el 1,6% del presupuesto nacional a temas ambientales para el 2021, lo que representa 13 millones de soles menos que lo destinado en el presupuesto 2020. “Las provincias peruanas más afectadas por el cambio climático son las amazónicas, en especial Ucayali, San Martín, Amazonas y Loreto, donde encontramos demasiados casos de deforestación, monocultivos (en especial Palma Aceitera) y actividades extractivas”, precisa O’Diana.

Finalmente señaló que “si bien se ha aprobado en el 2018 la Ley Marco sobre Cambio Climático y en el 2019 se hizo lo propio con su reglamento, estos avances han sido solo parciales. Donde no se ha avanzado es en el cumplimiento de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional” (NDC por sus siglas en inglés). Estos son los compromisos de los Estados por reducir sus gases de efecto invernadero (principal causante del cambio climático).

“El Perú se comprometió en el 2016 a reducir el 30% de sus gases, pero en el 2018 determinó que las medidas identificadas eran insuficientes para cumplir ese compromiso. Ahora el compromiso del Estado es presentar nuevas y más ambiciosas NDCs”, aseguró el especialista del MOCICC.

