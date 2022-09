Un camión frigorífico terminó hoy completamente destrozado tras impactar contra la estructura del puente del óvalo Higuereta, ubicado en los límites de Surco y Miraflores. El conductor dijo que no se percató que la altura era muy baja para el vehículo de carga que manejaba.

El accidente vehicular en la parte baja del puente, en la avenida Benavides, complicó el tránsito vehicular el último miércoles, por lo que las autoridades tuvieron que cerrar un carril para retirar la unidad siniestrada.

El camión de placa AHE-948 impactó contra la parte alta del túnel con dirección a Miraflores. La congestión vehicular alcanzó por lo menos unas cuadras alrededor del lugar.

Camión queda destrozado tras accidente

La unidad pertenece a la Empresa de Transporte Multiservicio Pacheco S.A.C. y el chofer dijo que no se había percatado de la altura del puente.

“No tiene ninguna señalización. Un error, no me percaté de la altura. Nunca había pasado por acá. Venía de República de Panamá con dirección a la Panamericana Sur”, dijo Edgar Pacheco.

Se informó que el conductor y el copiloto no resultaron con heridas graves. Ellos fueron trasladados a la clínica más cercana donde se viene recuperado con exitoso.

