La madre del bebé de seis meses fallecido tras el derrumbe de un muro de contención que cayó sobre su habitación, en el asentamiento humano Alegría de Carabayllo, también falleció al no soportar las heridas producto de la caída de la estructura de concreto, ocurrida ayer jueves, 15 de setiembre.

El noticiero América Noticias indicó que la madre de familia identificada como Cecibel Pinedo Ponce murió a las 11.40 p.m. del jueves. “Anoche falleció la vecina y queremos apoyo y que se haga presente el dueño del terreno porque desde ayer no da la cara, no viene y no sabemos qué hacer”, dijo una residente de la zona.

“La obra de construcción lo he visto desde hace dos días. La niña de tres años está grave y sigue en el centro de salud”, agregó.

Tras la muerte del bebé sepultado por mezcla de concreto de la obra y el material de su casa, la madre de familia y su hija resultaron gravemente heridas y fueron llevadas al hospital Sergio Bernales de Collique, en Comas. El estado de salud de la menor, quien es la única sobreviviente de esta familia, aún es de pronóstico reservado.

Ayer, tras el accidente, la Municipalidad de Carabayllo procedió a paralizar la obra de construcción debido a que, donde se venía realizando estos trabajos no es el adecuado porque el suelo es inestable debido al desprendimiento de piedras.

El Ministerio Público ha quedado a cargo de la investigación de esta tragedia que ha enlutado a toda una familia.

