Suboficial que redujo a conductora agresora, será recibida por el Ministro del Interior

Carlos Morán, ministro del Interior, recibirá en su oficina el martes 2 de abril a la suboficial de tercera Kathyna Blancas, quien aplicó las técnicas policiales y actuó con tolerancia cero ante la mujer que la agredió y se resitió a ser intervenida por manejar su vehículo en estado de ebriedad.

La agente pertenece al Grupo Cobra del Escuadrón de Emergencia, redujo a Fiorella Silvana Ochoa Banca, quien trató de agredirla con un manotazo.

Como ya es de conocimiento, esta agente no permitió que la fémina le falte el respeto y la agreda. "A mí no me vas a golpear", se le escucha decir.