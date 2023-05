Carlos Wiesse, el abogado que disparó contra el departamento de su vecino en San Isidro y también destrozó su auto, busca librarse de la justicia con el argumento de que todos estos hechos fueron cuando se encontraba en estado de ebriedad y que no los recuerda. Así lo dijo ante su testimonio ante el fiscal Mario Barrón Cerna del Segundo Despacho Provincial Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro-Lince.

“Señala que el día de los hechos no recuerda lo sucedido porque habría ingerido alcohol y, además, señala que no recuerda cómo llegó al edificio, solo recuerda por los videos que se le muestra en donde conduce su vehículo al sótano más abajo y que no sabía que la pistola Sig Sauer era de guerra y señala estar sorprendido frente al delito que se le imputaba”, se indica en el requerimiento de prisión preventiva que entregó la Fiscalía al Poder Judicial al que accedió Correo.

Sobre el caso, el Ministerio Público ha solicitado 9 meses de prisión preventiva contra el abogado e investigado por el presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de peligro común, en su figura de uso de armas en estado de ebriedad que pone en riesgo bienes de terceros, en referencia a los agraviados Renán Mantilla y Ana Apaza.

También se le acusa del delito contra el patrimonio en la modalidad de daño simple en la figura de daño de bien mueble totalmente ajeno. Desde la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes también se le acusa del presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de peligro común por la conducción de un vehículo en estado de ebriedad en agravio de la sociedad.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de mayo, donde el abogado fue captado por cámaras de seguridad de un edificio ubicado en la calle Los Castaños destrozando un vehículo y, luego, se le observa subiendo por el ascensor hasta el piso siete para disparar contra el inmueble de su vecino.

Tras el uso de armas de fuego de parte de Wiesse, la Sucamec canceló definitivamente su licencia que tenía como defensa personal. Por ello, se encuentra obligado a entregarlo en el plazo máximo de 15 días.

