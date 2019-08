Retiran a ambulantes informales de Mesa Redonda, en Cercado de Lima

Síguenos en Facebook

Ambulantes informales que ocupan la vía pública en las calles aledañas a la zona comercial de Mesa Redonda, en el Cercado de Lima, han sido retirados esta madrugada tras una operación ejecutada por la Municipalidad de Lima.

La acción contó con la participación de agentes del área de Fiscalización, integrantes de Seguridad Ciudadana, así como el apoyo de personal de la Policía Nacional. Se intervino los jirones Puno y Ayacucho, según informó TV Perú Noticias.

Zuleyka Prado, gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima, informó que se procedió con la colocación de rejas en cuatro puntos de acceso a Mesa Redonda.

“Estamos interviniendo lo que es cuadra 5 y 6 del jirón Puno, así como cuadra 7 y 8 del jirón Ayacucho. El objetivo es hacer la recuperación del espacio público y poder evitar el comercio informal”, señaló.

La funcionaria aclaró que las actividades referentes al comercio formal en Mesa Redonda continúan con normalidad. “Esto fluye normal. Las personas pueden venir a comprar en la zona. Lo que se quiere es establecer el orden que se quiere mantener en cualquier espacio”.

En otro momento, indicó que se procederá con el cierre vehicular por un mes que se aplicará desde la cuadra 5 hasta la 6 del jirón Puno. Mientras, el jirón Ayacucho, la circulación de unidades continuará con normalidad.

“Esto no se va a cerrar, esto va a fluir. El resto del comercio continúa. Lo que se desea es tener el control para que el comercio informal no se estacione como lo ha venido haciendo estos días”, insistió.

La gerenta de Fiscalización y Control añadió que se procederá con la retención temporal de mercadería a los comerciantes que no cuenten con los permisos respectivos o que ocupen los espacios públicos sin autorización alguna. Indicó que esta diligencia no es inopinada.

“Las faltas oscilan entre S/240 hasta S/820. Todos los productos perecibles no se regresan, primero son evaluados por Sanidad, y si no son adecuados se destruye […] Hemos brindado una sensibilización como tres veces a la zona y hemos dado a conocer lo que se quiere hacer. No ha sido una operación sorpresa”, dijo.

Más resguardo policial

El jefe de la División Policial de Lima Centro 1, coronel PNP Javier Gonzales, precisó que se priorizó la intervención en los jirones Puno y Ayacucho porque en estos lugares se concentra mayor presencia de comerciantes informales.

Además, agregó que la presencia policial permitirá intervenir si se registra enfrentamientos entre personal municipal y ambulantes. “Habido agresiones entre ambos. Queremos recuperar este espacio público y garantizarlo”, acotó.