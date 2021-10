Un taxista que fue interceptado por unos sujetos en el Cercado de Lima estuvo a punto de morir luego que su vehículo fuera atacado con 11 disparos. El suceso se reportó esta madrugada en el cruce de las avenidas 28 de Julio con 3 de Febrero, a unos metros de su vivienda.

David Quispe Lapa estaba dentro del taxi viendo su celular cuando se percató que su auto estaba siendo atacado a balazos por uno desconocido que luego huyó con un cómplice que lo esperaba en una motocicleta para darse a la fuga tras el ataque.

“Estoy viendo el celular y luego siento los impactos, y una bala ha pasado rozando por mi cabeza. En ese momento que estoy sentado siento los disparos. Once disparos que pudieron haberme matado”, contó para el noticiero América Noticias.

“Es un momento que estamos en peligro en toda la ciudad. Dejando estacionado mi carro porque vivo cerca, unas personas extrañas, quizá sicarios, se han confundido conmigo y me han disparado y de milagro me he salvado la vida porque todos los disparos han pasado por acá y no me ha caído ninguno”, relató.

El taxista agraviado-quien no sufrió ninguna herida de bala- afirmó que no tiene enemigos por lo que cree que los delincuentes lo confundieron con otra persona.

“No sé cuál es la situación [móvil]. Pueden haberse confundido con mi persona o cuál habrá sido la intención de esta gente”, agregó.

Agentes de la comisaría atendieron la denuncia y ya investigan el caso. Ellos solicitarán las imágenes registradas por cámaras de seguridad instaladas en los alrededores a fin de identificar a los autores del ataque al taxista.

A raíz del ataque a balazos a su vivienda, Quispe Lapa pidió garantías para él y su familia. “Gracias a Dios no me cayó ninguna bala, pero estoy preocupado por mi vida porque son personas extrañas que no sé por qué motivo han disparado si yo no tengo ningún problema con nadie. Hay una bala que ha pasado cerca a mi cabeza”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

El Ministerio de Salud inició desde este viernes 15 de octubre, la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 al personal de salud que se encuentra en la primera línea de lucha contra la pandemia. Conoce todos los detalles en el siguiente video.