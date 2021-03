A fin de seguir brindando el servicio de limpieza pública, la Municipalidad de Lima cuenta ahora con la primera barredora mecánica para el recojo de residuos sólidos en vías de alto tránsito del Cercado. La misma recorrerá cerca de 32 kilómetros y se estima que recolecte más de 1,500 kilos de basura al día.

A través de un comunicado, la nueva maquinaria tiene una capacidad de almacenamiento de 9 toneladas, así como escobillones, aspiradoras y aspersores de agua, a fin de recolectar el polvo y otros materiales. La misma limpiará en dos turnos (de 8:30 a.m. a 5:15 p.m. y de 9 p.m. a 5 a.m.) las avenidas Abancay, Venezuela, Alfonso Ugarte, Tacna, Grau, Alejandro Bertello, La Alborada, Naciones Unidas y Óscar R. Benavides (Ex Colonial).

La Municipalidad de Lima detalló que esta unidad permitirá que el personal de limpieza se ocupe de las vías menos expuestas al tránsito vehicular, disminuyendo las probabilidades de que puedan sufrir algún accidente.

La barredora mecánica también cuenta con un geolocalizador (GPS), a fin de que el supervisor a cargo pueda monitorear el cumplimiento de los recorridos diarios asignados. También tiene una doble cámara de video en los lados, que ayudará a verificar el correcto recojo de residuos y si en la vía queda alguno de mayor proporción.