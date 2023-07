Doce perros de distintas razas murieron envenenados en la zona de Nuevo Caja de Agua, en el distrito del Cercado de Lima. Sus cuerpos fueron hallados en varias calles.

De acuerdo a América Noticias, los vecinos hallaron en un parque aledaño una bolsa con comida. Ellos presumen que esta fue mezclada con un potente raticida, lo que provocó la muerte de los canes.

“Lo llevé al veterinario a mi perro, pero no lo pude salvar. Estaba agonizando. Le pusieron ampollas, suero, no lo pudieron salvar. Recién iba a cumplir un año este 26 de julio”, indicó Dalila Vega, una vecina de la zona.

Según el citado medio, también se han reportado algunos perros desaparecidos. Ese es el caso de Vanessa Cora, a quien le dijeron que su can murió envenenado, pero hasta ahora no ha encontrado su cadáver.

“Yo no he encontrado a mi perro muerto hasta ahora. Me dicen que lo han botado a la basura”, señaló.

Asimismo, indicó que algunos de los canes muertos habían sido abandonados a su suerte, mientras otros tenían dueños. “No sé quién habrá sido la persona que dejó el veneno. Pero qué pena. Lo que ha hecho esa persona es una maldad”, aseveró.

Las cámaras de seguridad de la zona permitirán identificar a la persona que dejó el veneno para los perros. En tanto, los vecinos piden la presencia del personal de serenazgo.