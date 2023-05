Con una feria en la plaza principal de Lurigancho-Chosica, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino, participó en una jornada de salud enmarcada en el sétimo día de la Semana Nacional de la Prevención “Chequéate Perú”.

“Hemos atendido a la población de la costa, sierra y selva. No dudaremos en invertir lo necesario para contratar más personal de salud en el primer nivel de atención, porque hay que promover la prevención y cuidado de la salud”, recalcó la ministra.

Gutiérrez informó que el Ministerio de Salud (Minsa) ya trasladó el 100 % de los recursos del Seguro Integral de Salud (SIS) a los establecimientos de todo el país. En ese sentido, solicitó a las autoridades regionales que aceleren los procesos administrativos y adquieran los medicamentos e insumos que hagan falta para mejorar el primer nivel de atención.

Asimismo, pidió a todos los profesionales de la salud que promuevan los chequeos preventivos en su comunidad, ya que detectar cualquier enfermedad a tiempo e iniciar tratamiento médico puede salvar vidas.

“Un problema de salud destruye la economía familiar. El dolor no es solo económico, también es psicológico, físico y social. Por ello, de hoy en adelante recuerda que cada tercera semana de mayo inicia el proceso de chequearse a nivel nacional”, expresó la titular del Minsa.

En los próximos días, la ministra Rosa Gutiérrez presentará los resultados y balance de la campaña “Chequéate Perú”. En tanto, el Minsa reitera a las personas que pueden seguir acudiendo a los establecimientos de salud del primer nivel de atención y programar la consulta médica que requieran.

“La salud no tiene color político, no tiene fronteras. Mejor es prevenir que estar en rehabilitación. Te queremos sano, no te queremos postrado o enfermo”, concluyó la ministra.