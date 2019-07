Chofer que se resistió a ser intervenido deberá pagar S/2 mil de reparación civil

Síguenos en Facebook

El chofer Walter Armando Céspedes Rodríguez (28), quien se resistió a ser intervenido por un policía de tránsito en San Isidro tras invadir un carril prohibido deberá pagar una reparación civil de S/2 mil, además recibió 2 años y tres meses de prisión suspendida.

Como se recuerda, la Fiscalía le abrió una investigación en la que se le denunció por los delitos contra la administración pública, violencia y resistencia a la autoridad. Esta tarde se realizó el proceso penal en el Juzgado de Investigación Preparatoria en Delitos de Flagrancia de Surquillo, donde emitieron la sentencia.

Según precisa el documento del Poder Judicial, Walter Armando no podrá cometer un nuevo delito doloso durante durante 2 años y 3 meses, no podrá ausentarse ni cambiar su lugar de domicilio previa autorización del Juzgado de Investigación de Surquillo.

Y deberá comparecer personalmente y de manera obligatoria cada 60 días en el Registro de Control Biométrico en Cercado de Lima. Además, de pagar la reparación civil impuesta a favor de las partes agraviadas.

Video viral

Tras oponerse a ser intervenido, Walter Armando grabó un video en el que el policía de tránsito Elvis Huamán González le apunta con un arma y le pide que se baje.

“¿Me estás apuntando, chibolo? ¿Por qué me estás apuntando? Estás loco... Yo voy a hacer mi denuncia porque yo no he hecho nada. Dispárame pues... Tienes que aprender. Te van a botar, te vas a arrepentir”, se le escucha decir al chofer.

Sin embargo, tras viralizarse el material Armando declaró estar arrepentido por lo sucedido.