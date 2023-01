Eran las primeras horas del 1 de enero del 2023 y tres delincuentes ingresaron a desvalijar un lubricentro ubicado en la cuadra 7 de la Av. Alameda Sur, en el distrito de Chorrillos.

Según Latina, luego de pasar Año Nuevo en su negocio y haber compartido un grato momento con sus trabajadores, todos se retiraron del local a la 1 a.m. Tres horas después, hampones ingresaron al establecimiento y se llevaron alrededor de S/50 mil entre mercadería, herramientas de trabajo y un auto.

“Han estado buscando dinero, se han llevado todo lo que más valía”, indicó el agraviado David al citado medio. “Han hecho esto como en dos horas de 4 a.m. a 6 a.m. aproximadamente. Han ingresado por el segundo piso y han bajado por una escalera de apoyo”, añadió.

Roban vehículos y productos de taller

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se puede observar que los sujetos llegaron a bordo de un auto. Tres descendieron del vehículo y uno se quedó de campana.

Insatisfechos con todo lo robado, los malhechores le han pedido dinero a la víctima para devolverle su auto.

“Me han llamado y me piden S/4 mil. Me devolverían mi vehículo, así como está. Les dije que me vuelvan a llamar porque no tengo ese efectivo”, señaló.