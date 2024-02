La alcaldesa surquillana explica los problemas que enfrenta para la contratación de serenos municipales y reconoce que su administración lucha contra el desmesurado incremento de la basura en su distrito.

Enorme preocupación ha causado entre los vecinos la colocación de una granada en un negocio del distrito, ¿qué tipo de coordinación ha realizado con la Policía para prevenir actos de extorsión o sicariato?

Lamentablemente a un empresario ferretero le habían dejado una “mamarrata” en su establecimiento situado entre Aviación y Villarán, y luego le dejan un aparato explosivo debajo de su automóvil frente de su vivienda. Debo presumir que se trata de una situación particular, que no conocemos a fondo porque está en investigación, pero más allá de eso no ha habido otro evento. Sin embargo, hemos pedido a la Policía una investigación profunda, ver si hay aquí un caso de gota a gota o extorsión.

¿Ha podido conversar con autoridades policiales o ministeriales?

Hasta la fecha no hemos tenido la fortuna que nos reciba el ministro del Interior Víctor Torres, no lo conozco desde que asumió, a diferencia del exministro Vicente Romero, que era una persona abierta y venía al distrito para verificar in situ el estado de la criminalidad. Pero hoy eso no sucede y es una situación que nos preocupa. Ya solicitamos una cita, pero no tenemos ninguna confirmación.

Su gestión planea contratar 400 serenos, pero desde el año pasado la convocatoria no surte efecto, ¿por qué cree que no se presentan suficientes candidatos?

Pueden existir muchos factores. Primero, hay una equivocada percepción de la inseguridad en el distrito; segundo, muchos distritos enfrentan esta misma situación laboral; tercero, ya hemos incrementado la remuneración y estamos en un rango óptimo, al nivel de distritos como San Isidro y Miraflores.

¿A cuánto asciende la remuneración que ofrece el municipio?

La remuneración llega a los 1800, 2000 y 2500 soles, en función al cargo y el área en la que se va a desempeñar el candidato. El año 2023 cerramos con 315, sin embargo, tuvimos bajas, y hoy estamos sacando una nueva convocatoria con unas 50 plazas.

¿Cómo está enfrentando su gestión el eterno problema de la urbanización Limatambo, donde se presenta el hundimiento de pistas y veredas?

El año pasado trabajamos mucho con las instituciones involucradas y suscribimos un convenio con el IGP para realizar estudios de suelo y riesgo. También nos hemos reunido con el Ministerio de Vivienda, con Riesgos y Desastres de Lima y con el Cenepred.

¿Y para cuándo estarán listos los estudios?

Según el convenio y los programas establecidos, los estudios deben estar para el mes de abril, y luego serán presentados al Ministerio de Vivienda, que se ha comprometido en darnos las alternativas de reubicación, dentro de su programa de vivienda, o ver la mejor manera de reorientar los suelos que no son seguros.

Existen tramos de ciclovías de la avenida Principal que se encuentran abandonados y deteriorados, ¿qué planes tiene para revertir esta situación?

La subgerencia de Movilidad Urbana de la Gerencia de Desarrollo Urbano aún está trabajando con Lima para consolidar la implementación de ciclovías integrándolas a un circuito. Tenemos la avenida Principal con una marcación de las ciclovías, pero no está implementada como tal. Con Lima, el Banco Mundial y la KFW, se viene trabajando en una intervención integral, que significa unir Surquillo con San Borja, Surco, Miraflores y San Isidro. La verdad, espero que Lima nos pueda acortar esos plazos porque depende más de ellos.

¿Se realizan coordinaciones con otras instituciones vinculadas al transporte?

Le cuento lo siguiente, después de muchas reuniones y de insistir con la ATU y el MTC, tuvimos un encuentro, el 06 de febrero, en el que se le propuso a la Línea 1 del Metro de Lima la implementación de una ciclovía en la Av. Aviación (debajo de la línea del tren – berma central) ya sea en los costados o en el centro, dado que tienen dos pilares como soporte y se presta para habilitar una ciclovía que podría integrarse a la red de conectividad con Surquillo, San Borja y Surco. Lo hemos planteado, esperamos tener una respuesta positiva y la autorización, pues se trata de área concesionada.

¿En qué situación se encuentra el servicio de recojo de basura en su distrito?

Lamentablemente la curva crece, porque Surquillo tiene 14 mercados y más de 12 mil establecimientos comerciales formales, sin contar los informales y el comercio ambulatorio. En el día se recoge más de 148 toneladas de basura, y ello trae como consecuencia que nuestros gastos o el uso de recursos se incremente.

¿Cómo va el contrato con la empresa que se encarga del recojo de basura?

El área municipal encargada de ver este asunto ha evidenciado que no estamos en capacidad de atender el crecimiento de los residuos en el distrito, por eso esperamos que en los próximos contratos que se celebren, se pueda prever ese tema.

Cintia Loayza

Alcaldesa de Surquillo. Abogada con 12 años de experiencia, especialista en Derecho Registral por la PUCP, maestría en Derecho Notarial y Registral, Docente Universitario. Resultó elegida alcaldesa por el partido Renovación Popular.