Pese a que los funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa) afirman que la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 está garantizada para todas personas programadas, esto no es tan preciso.

Decenas de ciudadanos no pudieron acceder ayer (ni los días anteriores, según sus testimonios) a la segunda dosis de esta vacuna en los centros de vacunación de Lima Metropolitana y el Callao. El caso más dramático ocurrió ayer en la Fortaleza Real Felipe, donde nadie informaba por qué tanta cola y por qué las puertas se mantenían cerradas.

“Ayer (domingo), vine para que me vacunen y, supuestamente, se habían acabado las dosis. Me dijeron que viniera hoy (lunes), pero ahora señalan que solo van a vacunar a los citados para hoy 9 y que no hay vacuna para mí”, se quejó un adulto. “Estoy citada para hoy, 9 de agosto, para segunda dosis, pero nadie me da explicación”, expresó una trabajadora de limpieza. “Nos dicen que nos van a vacunar en el próximo Vacunatón, que somos rezagados”, relató otra mujer.

Fue tanta la molestia de la gente que, incluso, intentaron derribar las rejas que protegían la puerta principal de la fortaleza. Tras las quejas, solo pudieron vacunarse los que estaban programados para ayer, 9 de agosto.

Similar situación se registró en La Videna (San Luis), Parque de la Exposición (Cercado de Lima), Parque Zonal Sinchi Roca (Comas), Parque Zonal Huiracocha (San Juan de Lurigancho) y la I.E. Pedro Ruiz Gallo (Chorrillos).

SIN VACUNATÓN

No obstante, el titular del Minsa, Hernando Cevallos, aseguró que no hay déficit de vacunas y que se trata de un desajuste logístico. Además, subrayó que la segunda dosis puede ser colocada 21 o 30 días después de la primera.

“Eso no quiere decir que debemos bajar los brazos y dejar pasar la fecha establecida. Si hay desajuste, es un asunto logístico, pero no faltan vacunas para segundas dosis”, afirmó.

El funcionario anticipó que este fin de semana no habrá Vacunatón debido a que la crisis sanitaria en China por la variante Delta ha hecho que Sinopharm retrase el envío.

