Ordenan clausura temporal del aeropuerto Jorge Chávez tras caso que involucró a integrante de 'Zaperoko' (VIDEO)

La Municipalidad Provincial del Callao ha ordenado clausurar de manera temporal el aeropuerto internacional Jorge Chávez, por incumplir ordenanza 026-2009 contra la discriminación.

Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del aeropuerto, no habría cumplido con colocar en un lugar visible el cartel o aviso hacia el público con el texto ‘En este local está prohibido toda clase de discriminación’.

La orden se da tras el caso de discriminación que involucró a un integrante de la orquesta salsera 'Zaperoko'.

El gerente de Licencia y Fiscalización, Juan Carlos Torres, dijo que LAP fue multada anteriormente por este caso, sin embargo, siguió cometiendo la falta de no colocar los carteles correspondientes.

Asimismo, indicó que las personas que se encuentran dentro serán retiradas y que están coordinando para que los vuelos nacionales e internacionales no sean afectados.

"Es una clausura de orden temporal y estamos coordinando para que no se vean afectados los vuelos nacionales e internacionales, pero no debe seguir operando. La discriminación es un tema serio, no puede ser posible que en nuestro principal aeropuerto se estén dando estos casos", expresó.

Como se recuerda, Juan Carlos Paz, o 'Mr. Sabroso' como es conocido dentro de la agrupación musical, fue acusado por un joven de homofobia.

Antonio Gálvez, quien fue la víctima de discriminación, usó sus redes sociales para denunciar que recibió ataques homofóbicos por parte de Carlos Paz.

"No recuerdo cuando fue la primera vez que me gritaron 'SAO' en la calle, pero es la primera vez que me pasa en el aeropuerto y me di cuenta que era de parte de un integrante de la orquesta 'Zaperoko' La Resistencia Salsera del Callao. Desde que entré a la sala de embarque empezaron con los gritos y demás sonidos", contó Gálvez.