A pocas horas del concierto de Coldplay en Perú, un grupo de fans continúa acampando en los exteriores del Estadio Nacional (Cercado de Lima) a la espera de una las presentaciones del popular grupo británico. La banda tiene programada dos fechas en nuestro país, hoy martes 13 y mañana 14 de setiembre.

“Hemos empezado desde el martes y así comenzaron a venir más gente. Ahora somos más en el grupo porque todos somos fanáticos de Coldplay. Sigo a la banda desde hace cinco años. Mi canción favorita es Everglow”, dijo una joven a América Noticias.

De acuerdo al citado medio, los fanáticos de Coldplay acampan para conseguir las mejores ubicaciones para el esperado recital y también para evitar que revendedores se aprovechen de quienes no alcanzaron entradas al concierto. El numeroso grupo de fanáticos abarca más de dos cuadras de la Av. Paseo de la República.

“Coldplay me ha acompañado en muchas etapas de mi vida y cada canción es una situación y emoción distinta. Es la primera vez que estoy yendo a un concierto de ellos, estoy muy emocionado. Estoy aquí desde el viernes. Me dedico al arte y me doy el tiempo para estar aquí”, contó otra fan del grupo británico.

Otra de las fanáticas de Coldplay narró que están organizados para cuidar los lugares separados con carpas en las afueras del Estadio Nacional. “Yo hago turno, y los otros también y es cada día. Yo trabajo y me doy mis tiempos para cuidar los lugares”, dijo Carla.

Coldplay, la legendaria banda británica incluyó a Perú en la presentación del show calificado como el más increíble del mundo. En en el marco de su gira mundial “Music of the Spheres” vuelve a Lima luego de 6 años.

