Colegio Trilce: padres acuden preocupados a recoger a sus hijos tras disparos (VIDEO)

Estudiantes desde el primero de secundaria hasta el quinto grado fueron evacuados del colegio Trilce de Villa El Salvador luego de que un alumno de 15 años mató a uno de sus compañeros de un disparo y dejó herido a otro, esta mañana.

Decenas de padres de familia acudieron preocupados al centro educativo para recoger a sus hijos, pues la policía ya se encuentra en el local para resguardar la zona de los hechos.

Al parecer, el menor sustrajo el arma de su padre, quien es policía, y la llevó al colegio. Con esta arma, el joven disparó a sus compañeros.

Elizabeth Choquehuanca, directora del Colegio Trilce, explicó que lamenta la situación pero que hay cosas que no se pueden controlar.

"Lamentamos profundamente, pero hay cosas que no podemos controlar. Yo no le podría dar un calificativo sobre la actitud del menor. Mañana no vamos a tener clases por motivo de duelo", dijo la encargada de la institución educativa.