Una conductora, quien aún no ha sido identificada, frustró un asalto embistiendo la mototaxi en que se transportaban dos delincuentes armados que la interceptaron en la calle José Balta, asociación Señor de los Milagros, distrito de Comas.

Según informó Latina, la mujer sirve a la Marina y acudió hasta dicha zona para visitar a su familiar, sin imaginar que malhechores la estaban siguiendo para intentar amedrentarla y quitarle sus pertenencias.

En las imágenes, registradas por una cámara de seguridad y difundidas por el mencionado medio, se observan cómo el vehículo usado por los facinerosos interceptó a la conductora. Del mototaxi bajaron dos sujetos con pistolas en mano , pero no lograron cumplir su plan porque su víctima aceleró y empujó la mototaxi, logrando salvarse.

Conductora frustra asalto embistiendo mototaxi de delincuentes en Comas. Video: Latina

Los vecinos viven con temor a represalias porque casi todos los días son víctimas de asalto y piden más seguridad policial. La comisaría Túpac Amaru es la encargada de combatir la inseguridad ciudadana en la jurisdicción.

“Me robaron hace dos semanas, en la esquina, saliendo de mi casa al trabajo. Salieron con moto, armados. No pensé que en la puerta de mi casa me iban a robar. Vino una moto, bajó un chico, me puso la pistola en la cabeza y me quitó el celular , me quiso agarrar la cartera, pero salieron los vecinos”, narró una vecina de la zona.

Algunos residentes temen ayudar a las víctimas por temor a que reciban un balazo por parte de los malhechores. “No se les puede ayudar porque pueden tomar represalias con uno mismo o lanzan un tiro y le cae a uno. Siempre están armados”, indicó otra residente.

