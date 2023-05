Efraín es un padre de familia que pide ayuda para recuperar un morral con S/10.700 que olvidó en el asiento del copiloto en un taxi que abordó junto a su familia el último martes.

“Ayer tomé un taxi blanco de puente Oquendo con dirección a Naranjal, al terminal que está por el puente tres postes. No nos dejaron entrar al terminal con el taxi. El guardián nos dijo que no podíamos ingresar al terminal con el carro mientras no tuviéramos los tickets del pasaje para viajar. Yo tenía bultos”, contó a Latina.

“En lo cual yo me bajo. Yo iba adelante con el chofer y la mochila y el morral lo tenía en ambos lados. Bajé con mi mochila y ayudé a bajar las cosas que habían atrás. Y dejé el morral al lado del copiloto”, señaló.

El padre de familia comenta que luego de bajar todas sus cosas, a excepción del morral, el taxista se fue del lugar. Indica que el dinero es producto de un trabajo que le realizó a un familiar en el extranjero y que le iba a servir para saldar unas deudas y el tratamiento de su menor hijo que está enfermo.

“Tengo mi hijo que está un poco mal, para comprarle unas cositas, pero pasó esto. Espero si el señor tiene un buen corazón si nos puede devolver el dinero. No decimos que es un delincuente, un ladrón, es una casualidad que me he olvidado”, sostuvo el agraviado.

Señaló que no recuerda la placa del taxi, pero que el modelo es un station wagon color blanco. “Pedirle de corazón si nos puede devolver el dinero. Usted creo que se dio cuenta que el morral se quedó al lado de usted y vio que tengo un niño que está mal. Que tenga un bueno corazón y nos haga entrega, se lo suplicamos. Se lo vamos a agradecer bastante, señor”, pidió el padre de familia.