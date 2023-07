La Policía Nacional del Perú (PNP) recuperó en tiempo récord una camioneta Hilux valorizada en 40 mil dólares que había sido robada en un taller mecánico en Comas.

“Yo estoy muy agradecido con la Policía Nacional. Después de 2 horas y media me llamaron que la camioneta ya la habían recuperado, para mi fue un alivio”, indicó Domingo Romero Tomas a 24 Horas.

De acuerdo al citado medio, el hombre acudió a una mecánica, pero dos sujetos le golpearon en la cabeza para arrebatarle su herramienta de trabajo.

“Descendí del carro cuando se apersona el delincuente. Me encañona con el arma y me quita la llave y me rompe la cabeza”, señaló.

Horas después, agentes de la Diprove encontraron la camioneta al interior de un taller clandestino ubicado en la cuadra 1 de la Calle Carlos Mor, en Comas.

“Iban a cambiarle los faros, los espejos retrovisores, modernizarlo y si les daba más tiempo, pintarlo con la finalidad de subirlo a las redes sociales y venderlo”, señaló un agente PNP.

En el lugar se detuvo a tres sujetos identificados como Antony Paredes Paredes (30), Augusto Andrew Peña (40) y Ángel Infantes Pineda (28). Ellos pertenecerían a “Los Rápidos del Norte”, banda dedicada a cometer delitos contra el patrimonio en la modalidad de asalto a mano armada.

Según el citado medio, durante la intervención, la Policía también halló un auto azul junto a diversas autopartes de vehículos que habrían sido robados.

Los detenidos fueron llevados a la comisaría del sector para las investigaciones del caso.