La Comisión de Educación del Congreso de la República, presidida por el legislador Luis Dioses, aprobó el texto sustitutorio del dictamen que establece la moratoria por el plazo de dos años para la creación de nuevas universidades públicas y privadas.

Este dictamen extiende la medida dispuesta en la ley 30759, aprobada en 2018, la cual ordenaba la suspensión en la creación de nuevas universidades por dos años, pero que quedó sin efecto en abril de este año por haberse cumplido el plazo.

Esta ley fue promulgada por el último Congreso con la finalidad de que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) se encargue solo de evaluar a las universidades que están actualmente en funcionamiento y no de las nuevas solicitudes que presenten centros de educación superior.

El texto aprobado por el grupo de trabajo establece además que solo las universidades públicas licenciadas podrán solicitar que se habiliten sus filiales, mientras que las privadas no podrán hacerlo por 3 años.

Cabe indicar que en la sesión del pasado martes se dispuso abordar únicamente los temas relativos a la creación en nuevas universidades y filiales.

Por este motivo, la sesión de la Comisión de Educación duró apenas 17 minutos. Además, se informó que el congresista Grimaldo Vásquez retiró su propuesta que planteaba que las universidades privadas con licencia denegada puedan acogerse a un plan de emergencia del Ministerio de Educación (Minedu) para seguir operando.

Con relación a este tema, la Sunedu informó a El Comercio el último miércoles que rechaza categóricamente la propuesta por tratarse de un intento de “petardear la reforma universitaria”.

“Una vez más expreso mi compromiso con la reforma universitaria que no debe tener marcha atrás, pero ello no significa que deba perfeccionarse para consolidarla y que no deba fortalecer a la Sunedu o que renunciemos al rol de legislar en mejora de la calidad universitaria y fiscalizar sobre las denuncias que lleguen a la comisión”, señaló Dioses al final de la sesión.