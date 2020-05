Momentos de gran tensión atravesó una familia del Cercado de Lima, debido a la fuga de gas de un balón de cocina al interior de una vivienda ubicada en la cuadra 5 del jirón Cailloma en pleno estado de emergencia por el coronavirus.

Una mujer sufrió un ataque de pánico por lo que fue atendida por el personal médico del Cuerpo General de los Bomberos que llegó a la zona tras el llamado de los afectados.

Balón de gas (Foto: José Rojas Bashe / GEC)





En tanto, otros bomberos retiraron el balón del inmueble para desarrollar las medidas oportunas en miras a evitar una explosión. Los vecinos también se asustaron por lo ocurrido.

fuga de gas (Foto: José Rojas Bashe / GEC)

Recomendaciones

Ante este tipo de emergencias, el Cuerpo General de Bomberos recomienda tomar algunas medidas para evitar una explosión, las mismas que deben estar debidamente coordinadas en los hogares como en los casos de sismos.

fuga de gas (Foto: José Rojas Bashe / GEC)

Abrir las ventanas y puertas de la casa, no prender la estufa de la cocina, no echar agua al balón, trapear el piso del lugar donde ocurrió la fuga, no usar celular cerca de la zona afectada y llamar a los bomberos.