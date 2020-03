El presidente Martín Vizcarra señaló que desde la próxima semana se podrá utilizar la Villa Panamericana, ubicada en el distrito de Villa El Salvador, para atender a los pacientes con coronavirus (COVID-19) coronavirus que requieran hospitalización, pero que no se encuentren graves.

Durante una conferencia, explicó que a través de Essalud, el Gobierno ha empezado con la adecuación de dos de las siete torres de la Villa Panamericana. Ambas podrían albergar hasta a 900 pacientes.

“Se han evaluado. Tenemos camas, colchones, pero falta accesorios propios de un hospital que no había, porque solo eran dormitorios de los deportistas. Hay que implementarlos con el equipo médico necesario para que vayan los infectados de COVID-19 que no van a cuidados intensivos. Ahí tenemos capacidad para en un futuro, y ojalá no lleguemos a esa necesidad, albergar hasta a 3 mil personas hospitalizadas”, dijo el mandatario.

También detalló que el Hospital de Ate comenzará a recibir desde este fin de semana a los pacientes con coronavirus que requieran de cuidados intensivos. En dichas instalaciones podrán ser atendidas hasta 50 personas graves.

“Entonces, tenemos para 50 pacientes en cuidados intensivos en el Hospital de Ate y para 900 que requieran asistencia solo con oxígeno en la Villa Panamericana. El primero estará listo para recibirlos este fin de semana y a partir de la próxima, la primera torre de la Villa Panamericana”, puntualizó.

