El Instituto Nacional de Salud (INS), entidad del Ministerio de Salud (Minsa), implementó un laboratorio, único en Latinoamérica, enfocado en estudiar todos los aspectos relacionados a la transmisión del COVID-19 por el aire, ya que es la principal vía de contagio.

Según información del INS, este laboratorio cuenta con diversos equipos y metodologías de ensayo que permitirán medir la eficiencia de las mascarillas y respiradores frente al riesgo de aerosoles con alta probabilidad de contener al virus del SARS-COV-2.

De acuerdo con el investigador del INS, Manuel Chávez Ruiz, entre los equipos desarrollados se tiene el de medición de eficiencia de filtración de partículas, destinado a evaluar si el respirador que usa el personal de salud realmente retiene las partículas portadoras del virus.

También se cuenta con el equipo de medición de la respirabilidad, que comprueba si una mascarilla deja pasar el aire, de tal manera que permita que un trabajador pueda ejercer sus actividades sin sofocarse.

Asimismo, se encuentra el equipo de medición de protección respiratoria, que mide el nivel de defensa de un trabajador cuando tiene puesto el respirador o la mascarilla quirúrgica.

Evidencia encontrada

Entre los principales hallazgos se tiene la evaluación del nivel de protección de las mascarillas quirúrgicas y respiradores KN95, así como el mejoramiento de la protección respiratoria.

“Este informe ha servido como evidencia científica para el decreto supremo sobre el uso de la doble mascarilla, medida que ha servido para reducir los niveles de transmisión durante la segunda ola de la pandemia”, explicó el investigador.

Chávez agregó que otro aporte importante es el estudio del nivel de filtración de las telas, como materiales empleados en mascarillas comunitarias.

Dicha investigación concluyó que las telas tienen una eficiencia de filtración de entre el 20 y 50% ante aerosoles, niveles bajos en comparación a los filtros empleados en mascarillas quirúrgicas y respiradores.

Asimismo, se encontraron telas, como el drill, con niveles de respirabilidad muy por encima de lo recomendado, incluso materiales sintéticos que no dejan pasar el aire en absoluto.

En ese sentido, el investigador no recomienda emplear mascarillas con este tipo de materiales, aun cuando la usemos con una quirúrgica debajo.

Respecto a las mascarillas de tela, elaboradas con partículas o hilos de cobre, afirmó que presentan similares niveles de filtración que otras mascarillas de telas comunes.

Además, si bien el cobre es un elemento que inactiva al virus, este no puede actuar si las partículas no son retenidas en el filtro, por lo que recomendó no confiarse en este tipo de cubrebocas, a pesar que su costo sea mayor.

VIDEO RECOMENDADO