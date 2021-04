Largas colas y aglomeración de personas se registran en el centro comercial Jockey Plaza, ubicado en el distrito limeño de Surco, previo al domingo de inmovilización social obligatoria, dispuesta por el Gobierno.

De acuerdo a un reporte de Canal N, cientos de personas llegaron hasta dicho centro comercial y se encontraron con las inmensas colas; sin embargo pese a ello no cambiaron de idea y se acoplaron a las filas.

No obstante, varias personas no respetaron el distanciamiento social ; incluso muchos de ellas usaban las mascarillas de manera incorrecta. Si bien en el interior del Jockey Plaza hay aforos dispuestos; en el exterior se registra gran aglomeración de personas.

“No me esperaba estas colas. Tengo que pagar una cuenta, estoy preocupada hoy es el último día. Si no pago, el banco me cobra intereses, tengo que hacer la cola más”, dijo una señora.

Algunos padres de familia acudieron hasta el Jockey Plaza para realizar sus compras a último momento; pero acompañado de sus hijos. “Voy al centro bancario, no hay distanciamiento”, dijo otra ciudadana que estaba en la cola.

