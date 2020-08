El director de la Oficina General de la Asesoría Jurídica de Palacio de Gobierno, Pedro Angulo, informó que hay 132 trabajadores destacados que se contagiaron con el nuevo coronavirus (COVID-19), según reveló ‘América Noticias’.

Asimismo, precisó que tres trabajadores fallecieron a causa del COVID-19. Uno de ellos, era un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras que los otros dos fallecieron fuera de sus labores en la Casa de Gobierno.

“En Palacio de Gobierno hay que precisar que existe trabajadores civiles y trabajadores destacados que son militares de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; de ese universo nosotros tenemos reportados 132 casos positivos de COVID-19”, declaró Pedro Angulo a dicho medio.

Respecto al tercer fallecido, Mario Cieza Cuba, suboficial de la PNP que trabajaba en Palacio de Gobierno, asignado por la División de Seguridad del Estado, dejó de existir en junio pasado, según América Noticias.

La familia de la víctima indicó que Mario Cieza no recibió apoyo. “Mi papá es policía, no se ha enfermado jugando, no ha ido al mercado, se ha enfermado trabajando. Mi papá murió por negligencia de muchas personas. Me dijo que no le habían realizado las pruebas rápidas”, declaró Karlita Cieza, hija del occiso.

Ante esto, el director de la Ofician General de la Asesoría Jurídica de Palacio de Gobierno, Pedro Angulo, indicó que no se cometió ninguna negligencia. “Nos apena mucho, nos duele como compañera de trabajo que somos, su partida, pero no evidencia ninguna conducta negligente”, aseguró.