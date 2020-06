El Colegio Médico del Perú (CMP) y el Consejo Regional III – Lima, órgano directivo del CMP en Lima Metropolitana, organizaron un homenaje este viernes a los doctores que lograron vencer el COVID-19. La ceremonia se realizó en el Auditorio Pedro Weiss del CMP y estuvo a cargo del Comité Ejecutivo Nacional del CMP.

El Dr. Juan Astuvilca Cupe, decano del Consejo Regional III – Lima, dedicó emotivas palabras a los médicos, quienes luego de un arduo proceso de aislamiento vencieron esta enfermedad. Asimismo, enfatizó que algunos de ellos estuvieron en las áreas de UCI luchando por sobrevivir.

“Como Consejo Regional de Lima ayudamos con medicamentos, comunicándonos con sus familiares. Esta pandemia azota a nuestros colegas que tienen vocación de servicio, ellos estuvieron trabajando y atendiendo a nuestra población, exponiéndose a este virus, pese a ello no pararon. Detrás de cada uno de ellos se esconde una historia de preocupación y de lucha de sus familia porque cada uno de ellos salva vida diarias y son responsables de hijos, esposas y de todos los familiares que viven con ellos”, declaró Astuvilca Cupe durante la ceremonia.

“Varios de ustedes estuvieron en UCI, con ventiladores mecánicos y con oxígeno y lograron vencer esta enfermedad. Algunos ya se están recuperando y están volviendo a sus trabajos”, agregó.

Astuvilca Cupe instó al Ejecutivo el apoyo con los equipos necesarios para que los galenos que continúan trabajando en diversos nosocomios no se expongan al contagio.

“Hemos insistido día a día al Gobierno que los equipos de protección personal son necesarios para todos los niveles de atención. La estrategia del gobierno en un inicio fue de entregar los equipos que a los médicos que están atendiendo a las zonas COVID, pero esa distinción ya desapareció, ahora no se sabe si es zona COVID o no COVID. hay muchos médicos que están en zonas no COVID, pero hay pacientes que tienen el virus”, refirió.

El Colegio Médico del Perú reportó este último jueves que la cifra de médicos fallecidos por COVID-19 se elevó a 60. La entidad precisó que hay 41 médicos en UCI y 1.713 galenos contagiados.

El CMP indicó que en lo que va de junio se ha registrado el fallecimiento de 16 médicos en todo el Perú, nueve eran de Lima, dos de Piura, uno de Iquitos, uno del Callao, uno de Ayacucho, uno de Chiclayo y uno de Chimbote.