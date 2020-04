El presidente de la República, Martín Vizcarra, ofrecerá este viernes 10 de abril una conferencia de prensa, desde Tumbes, en el vigésimo sexto día del estado de emergencia y aislamiento social, implementado para contener el avance de coronavirus (COVID-19).

La conferencia se realizará después del mediodía y participarán los miembros del Gabinete Ministerial.

Como en sus demás pronunciamientos, no habrá presencia de medios de comunicación, los cuales podrán enviar sus preguntas a las autoridades.

Según cifras oficiales del Ministerio de Salud (Minsa) hasta el momento se registran 5.256 ciudadanos infectados con esta nueva enfermedad y un total de 138 personas fallecidas a causa de esta.

Este viernes se dispuso, por Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano, la cancelación de los días de salida diferenciados para hombres y mujeres durante el estado de emergencia.

También se ordenó que la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios será ahora desde las 6 p.m. hasta las 4 a.m. del día siguiente (y ya no hasta las 5 a.m.) a nivel nacional, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social rige desde las 4 p.m. horas hasta las 4 a.m.