El personal de salud se ha convertido en el primer frente para luchar contra la pandemia del coronavirus en el Perú. Ellos son los más expuestos y arriesgan sus vidas a diario, sin embargo, en los últimos días las denuncias de enfermeras en diferentes hospitales que atienden pacientes confirmados con el COVID-19 se han incrementado.

Correo conversó con enfermeras que laboran en el hospital Edgardo Rebagliati Martins y que cuentan a través de sus testimonios las dificultades para atender a los pacientes sospechosos y positivos del virus, esto debido a instalaciones e implementos inadecuados. Por temor a represalias y perder su trabajo, ellas han preferido mantener su identidad en reserva.

“Ana” trabaja al menos 15 horas diarias y hace poco pasó por la prueba del hisopado, debido a que tuvo contacto con un paciente que falleció de coronavirus en el Rebagliati. A pesar de que su prueba dio negativo, su preocupación persiste por los constantes inconvenientes en el nosocomio.

“Lo principal que falta es el aire a presión negativa. Porque cuando te pones esos trajes y empiezas a atender, como no hay buena ventilación empiezas a sudar, te deshidratas, empiezas a sudar”, nos cuenta. Esto ha provocado que las enfermeras se desmayen en diferentes turnos.

“Sino nos morimos del virus, nos vamos a enfermar de otra cosa”, asegura.

Además, denuncia que las mascarillas que han recibido son las industriales y no las N 95 de uso médico. “La mascarilla industrial en vez de ayudarte a respirar, no te protege, no te ayuda a respirar porque contiene el CO2, te asfixia peor y te salen heridas en la nariz porque las ligas te ajustan”, agrega.

Aseguran que utilizan las mascarillas para turnos de 12 horas, cuando deberían tenerla como máximo cinco.

La situación de “Sara” es similar. Su esposo también trabaja en otro hospital y han tenido que dejar a su hija menor en casa de un familiar, para evitar que se exponga al contagio. Ella nos cuenta que los pacientes no están ubicados correctamente.

“No existe el sistema de ventilación, no hay separación de más de un metro y medio y tampoco hay esa mampara de vidrio que debe tener cada paciente, hay cortinas que es contraproducente. Ese es un objeto donde puede tener bastantes gérmenes con ese virus y lo dificultoso de esto es la limpieza”, refiere.

Argumenta también que las mascarillas la ahogan a ella y a sus colegas. “Varios han salido intoxicados, porque pareciera que nos asfixia. Nosotros sudamos horrores con el mameluco”, comenta.

Manifiesta que la mascarilla que debería ser para ser 4 o 5 horas, es usada para un turno de 12 horas. “Es un abuso total”, refiere.

Un grupo de enfermeras compró lentes por su cuenta, debido a que los ofrecidos por el hospital no les permite trabajar con facilidad.

ENFERMERAS PIDEN PASAR POR PRUEBAS RÁPIDAS

El personal de salud elaboró un documento dirigido al doctor Juan Santillana gerente de la red asistencial del Hospital Rebagliati. El asunto es claro: solicitud de adopción de medidas urgentes en el área de emergencia para evitar contagios en el personal que labora en ambientes donde se encuentran pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19.

El documento recoge una serie de exigencias, entre los que destacan:

-Equipos de protección personal(EPP) a todo el personal de ambientes de emergencia de calidad, mamelucos, lentes apropiados, respiradores 3M verdes, mínimo tres recambios del EPP por turno

-Refrigerios no procesados para el personal antes del ingreso de cada turno, muchos viven lejos y no alcanzan a ingerir desayuno.

-Que la toma de muestras (sangre o hisopado) no es función del personal de enfermería, por lo que debe ser realizado por personal que competen.

Sin embargo, el punto que más destaca es una exigencia para disponer de manera inmediata y urgente la realización del descarte de COVID-19 a todo el personal de enfermería, así como el seguimiento respectivo en cada caso que de positivo.

AL MENOS TRES DOCTORES HAN DADO POSITIVO EN CORONAVIRUS EN EL REBAGLIATI

Precisamente, el documento hace hincapié en ese punto, debido a que al menos tres doctores han dado positivo en las pruebas rápidas. Ellos ya se encuentran en casa cumpliendo su cuarentena, según informaron fuentes a este medio.

Las enfermeras también señalaron que aún no han pasado por las pruebas serológicas, debido a que les han indicado que hay “turnos”. Cabe precisar que los médicos confirmados con el virus, recibieron sus resultados hace 4 días.

Correo solicitó la versión del doctor Santillana, para determinar si derivó el documento a Essalud, sin embargo, nos atendió al doctor Marco Céspedes, gerente de Ayuda al Diagnóstico de la Red del Rebagliati, quien aseguró que, si su colega no atendió a las enfermeras aún, es porque “la gestión se encuentra ocupada”.

Además, señaló que las pruebas rápidas se están realizando a todo el personal médico, así como técnicos y enfermeros, para lo que se han establecidos horarios específicos. “El hospital lo hace día a día, hay un horario establecido”, sostiene.

A pesar de ello, las enfermeras consultadas para esta nota, aseguraron que ninguna de ellas ha recibido la prueba serológica.

También nos comunicamos con EsSalud para saber si tomarán acciones y se encuentran al tanto de la situación, pero nos indicaron que “ya respondieron” en alusión a la comunicación que sostuvimos con el doctor Céspedes.