El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), dieron a conocer los horarios del servicio de la Línea 1 del Metro de Lima para el viernes 1 de mayo, Día del Trabajo. Esto, en el marco del estado de emergencia decretado para frenar el avance del coronavirus en el país.

A través de un comunicado explicaron que los trenes circularán de 5:30 a.m. hasta 6:00 p.m. Asimismo, especificaron que la frecuencia en el horario de 5:30 a.m. a 9:00 a.m será de 10 minutos.

En tanto, en el horario de 9:00 a 10:57 a.m., la frecuencia será de 9 minutos. De 10:57 a.m. hasta las 12:57 será de 8 minutos. Por último, de 12:57 a las 6 :00 p.m. será 7.5 minutos.

“Los últimos trenes parten de las estaciones de Villa El Salvador (Sur-Norte) y Bayóvar (Norte-Sur) al final del servicio de cada día. Tomar sus precauciones”, se lee en el comunicado.

En tanto, la Línea 1 del Metro de Lima instó usuarios a que hagan uso de la mascarilla obligatoria, respeten la distancia social de un metro en los trenes y en los ingresos a las estaciones. Además, pidió a que porten sus documentos de identidad y autorizaciones para transitar, por si la Policía Nacional se los solicita.

#LÍNEA1Informa Toma nota de la frecuencia de paso de los trenes para este 1ro de mayo. Para más información ingresa aquí https://t.co/kLXC5BxvxK #YoMeQuedoEnCasa #PerúEstáEnNuestrasManos🇵🇪 https://t.co/td7UV1gSDz pic.twitter.com/YgnurhJzZB — Línea Uno (@Lineaunope) May 1, 2020

TE PUEDE INTERESAR:

Martín Vizcarra: “Los que liberaron narcotraficantes nos critican... no sean frescos queriendo dar lecciones”

Unas 80 enfermeras y técnicas de EsSalud que atendieron a pacientes no contrajeron coronavirus

Mujer va al supermercado con casco de Buzz Lightyear para protegerse de contagio por coronavirus (VIDEOS)

Leones duermen tranquilos en las carreteras de Sudáfrica durante cuarentena por coronavirus (VIDEO y FOTOS)

Profesora camina 10 kilómetros para llevar tareas a sus alumnos que no tienen internet durante cuarentena