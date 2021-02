Manuela Rengifo Ramírez, de 43 años, se convirtió en la primera enfermera del Hospital II San Isidro Labrador de EsSalud en recibir la vacuna de Sinopharm contra la COVID-19. Tras recibir la dosis contó que se contagió de coronavirus, pero logró vencerlo y ahora pasará el Día de San Valentín junto a su familia.

“Es un verdadero orgullo y honor ser parte de este momento histórico y poder ser vacunada para continuar mi labor sintiéndome segura. La vacuna es una luz de esperanza para los trabajadores de salud”, afirmó Rengifo y pidió a la población no tener miedo en ser vacunado.

La enfermera con más de 20 años de experiencia trabajó desde un inicio en primera línea de batalla contra el SARS COV-2, en el área de Triaje y hospitalización y, hasta hace unos días, en la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN).

Debido a su sacrificada labor se contagió en abril del 2020 e infectó a toda su familia, pero afortunadamente lograron derrotar a la enfermedad. A pesar de sus secuelas, doña ‘Manuelita’ se reincorporó a sus labores en el área de inmunización.

“Quiero que mis hijos sepan que su mamá siempre tiene esas ganas de hacer lo que más le gusta, la dedicación a la atención. No dejé de trabajar, apenas estuve mejor vine a atender a mis pacientes, porque es mi pasión, estudié para enfermería, esa es mi dedicación”, manifestó.

San Valentín en casa

Luego de recibir la vacuna, la enfermera Manuela Rengifo dijo no sentir ninguna molestia y contó que pasará el Día de San Valentín con su esposo, que es médico y con toda su familia.

“A mis compañeros les digo que tengan paciencia que todos nos vamos a vacunar y mientras eso sucede no hay que bajar la guardia, no dejar de usar mascarilla, mantener nuestra distancia y no olvidarse de lavarse muy bien las manos por alrededor de 20 segundos con abundante agua y jabón”, acotó.

“Quiero agradecer a mi familia y en especial a mi esposo por apoyarme, fortalecerme y a restablecerme. Sin su ayuda no me habría sido posible seguir. Voy a pasar feliz, tranquila con mi esposo y con toda mi familia. Muy alegre porque será un día maravilloso y espero que siempre sea así, más unión en familia”, expresó muy emocionada.

