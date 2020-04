Jackeline Arias, esposa de un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) de 27 años y que dio positivo por coronavirus, denunció que el padre de su hija de un año está abandonado y que no ha ingerido ningún alimento desde ayer en el hospital de su institución.

“Ayer se lo llevaron y lo tienen abandonado, no le dan de comer desde ayer hasta hoy. Cómo es posible que lo tengan así, cómo la institución lo ha abandonado de esa manera. A un enfermo se le tiene que alimentar, el doctor de emergencia del hospital le dijo que no tiene derecho a un pan porque no está internado”, dijo la madre en diálogo con ‘Al estilo Juliana’.

Según cuenta Arias, el agente, quien dio positivo en la prueba del hisopado, tiene miedo de contagiar a más personas y pide que lo manden a otro hospital donde pueda recibir atención especializada por COVID-19.

“Nosotros estamos abandonados, llamamos al 113, no nos responden. Me siento abandonada por el ministro de Salud, por el ministro de Defensa, por el presidente que dice tantas cosas en televisión, pero no es la realidad. No sé qué va a pasar con él. Desde ayer en la noche no ha comido, es lo que me preocupa porque él tiene que estar alimentado”, manifestó la mujer.

“Él trabaja en la Unidad de Servicios Especiales (USE) Centro y él tiene temor de haber contagiado a sus compañeros”, agregó.

La madre ni su pequeña bebé han pasado una prueba y piden ayuda a las autoridades sanitarias. “Él ha hablado con la mayor, entre ellos se tiran la pelota, nadie le da una respuesta y no es posible. Es un hombre sano y ahora se está complicando”, indicó.

