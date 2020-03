Jorge Muñoz estuvo supervisando en San Juan de Lurigancho, el primer punto de abastecimiento descentralizado para los mercados minoristas.

El burgomaestre explicó que la implementación de este espacio se replicará en parques zonales de otras jurisdicciones para evitar el incremento de precios de los alimentos en los centros de abastos.

Luego de esta actividad, al alcalde de Lima se le preguntó sobre los 67 casos de coronavirus que registra en Cercado de Lima y él respondió lo siguiente:

“Sin data no se puede hacer nada, ya he solicitado al ministerio de salud que me entregue los casos. Hasta el momento teníamos casos registrados solo hasta el 19 de marzo”, expresó

Cabe mencionar que el alcalde recomendó a todos los peruanos a quedarse en casa, para poder frenar la ola de contagios por coronavirus que está pasando Perú.