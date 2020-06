A menos de dos días de levantarse el aislamiento social obligatorio, el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, admitió que “no hay forma de controlar una cuarentena focalizada distrital” en el Perú, como medida para controlar la expansión del coronavirus (COVID-19).

“No hay forma de controlar una cuarentena focalizada distrital porque ese movimiento de las personas supone una interacción distrital, en ese sentido es mucho más difícil controlarla”, expresó Rodríguez en RPP Televisión.

Por ello, el funcionario consideró que depende de cada persona adoptar acciones para evitar los contagios de COVID-19, como el no visitar a familiares o no pasear en los centros comerciales.

“Aquí depende de la responsabilidad de cada persona, y eso hay que entenderlo adecuadamente. El virus no ha caducado, no quiere decir que el miércoles ya no hay virus y todos pueden salir a hacer su vida normal”, expresó el ministro del Interior.

Rodríguez dijo que, durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus, se han capturado a 783 bandas delincuenciales y se han intervenido a 118 mil personas. Además, se han incautado 753 armas.