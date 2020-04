Los doctores y enfermeros de los hospitales Dos de Mayo, Hipólito Unanue y Cayetano Heredia en Lima denunciaron que en sus establecimientos de salud ya llegaron al borde de su capacidad para recibir pacientes contagiados con el nuevo coronavirus (COVID-19).

De acuerdo con un reportaje de Latina, personal médico denuncia que las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de dichos hospitales no pueden recibir más pacientes infectados con el virus, y sus morgues se encuentran a poco de no poder recibir más cadáveres.

Las imágenes también muestran la morgue del Hospital de San Juan de Lurigancho llena de cadáveres que nadie recoge.

Parte del personal médico de estos hospitales realizó durante la semana diferentes manifestaciones para reclamar mejoras laborales, que van desde los implementos para protegerse de contagios hasta remuneraciones.

“(Somos) soldados que están yendo a la guerra sin armas. Dónde están nuestros comandantes, nuestros generales. No nos dirigen, nos dejan a la deriva. Sin armamentos. No se están siguiendo las directivas del Ministerio de Salud. El comando COVID-19 no se siente aquí", afirmó Willian Torres, médico internista del hospital Dos de Mayo.

“Este hospital colapsó. Pero las autoridades no quieren decirlo”, agregó.

“Yo estoy dispuesta a ayudar hasta el final. Sé que me necesitan, pero necesito mi EPP [equipo de protección personal]. Con eso es suficiente”, comentó por su parte Jenny, una enfermera del Dos de Mayo.

Según el reportaje, en este hospital los médicos atienden en promedio 16 pacientes con COVID-19 por día (turnos de 24 horas), lo que hace altamente probable el riesgo de contagio por dicha enfermedad.

En el caso del hospital Hipólito Unanue se denuncia que habría 30 médicos contagiados con el nuevo coronavirus por la falta del equipos de protección.

“El hospital [Hipólito Unanue] ya colapsó. Los médicos ya están enviando a los pacientes a sus casas", explicó un doctor de dicho centro de salud.

En el caso del hospital Cayetano Heredia se denuncia que además de implementos, a cierto personal no se le paga el sueldo desde hace tres meses.

“No estamos haciendo paro o huelga, nosotros seguimos viniendo a trabajar, el problema es que ya hay gente que no tiene para pagar sus hipotecas, alquileres, manutención”, denunció un galeno.

“Nos estamos convirtiendo en población vulnerable”, concluyó.