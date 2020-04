Miembros de la Policía Nacional realizaron este viernes 10 de abril largas colas para realizarse la prueba de descarte de coronavirus (COVID-19) en diferentes comisarías de la capital.

Este control se realiza luego de que el ministro del Interior, Carlos Morán, informara días atrás que 20 policías estaban infectados y que otros tres fallecieron a causa de la enfermedad.

Hasta la mañana de este viernes se han realizado pruebas a 2 mil 500 de un total de 130 mil agentes. Los que resulten positivos a la prueba, o presenten síntomas relacionados al coronavirus, serán aislados.

El presidente Martín Vizcarra anunció este viernes que hasta el momento se registran 5.897 ciudadanos infectados con esta nueva enfermedad en el país. Además, según cifras del Ministerio de Salud, 169 personas fallecieron a causa del COVID-19.

Este Viernes Santo se dispuso, por Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano, la cancelación de los días de salida diferenciados para hombres y mujeres durante el estado de emergencia.

También se ordenó que la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios será ahora desde las 6 p.m. hasta las 4 a.m. del día siguiente (y ya no hasta las 5 a.m.) a nivel nacional, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social rige desde las 4 p.m. horas hasta las 4 a.m.