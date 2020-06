La Municipalidad de Magdalena presentó un proyecto de ley que tiene como fin velar por la seguridad ciudadana. De acuerdo con la comuna, este decreto pide que los miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas continúen en las calles junto con la Policía Nacional y serenos luego de que culmine el estado de emergencia, medida decretada por el Gobierno debido al COVID-19.

El alcalde de Magdalena del Mar, Carlomagno Chacón, envió al Ejecutivo y al Congreso de la República el “Proyecto de Ley que Fortalece la Seguridad Ciudadana con el Apoyo de las Fuerzas Armadas”, que sería de manera temporal y excepcional, cuando las circunstancias y la gravedad de inseguridad así lo demanden.

“En esta coyuntura de pandemia, tanto el cuerpo policial como el de Serenazgo se encuentran mermados en la lucha contra el COVID-19, con bajas por enfermedad, por lo que se requiere el apoyo de los militares, para afrontar esta nueva criminalidad que nace a partir del confinamiento y que saldrá mucho más violenta”, manifestó el burgomaestre mediante una nota de prensa.

“La delincuencia armada que conocemos no está derrotada, se encuentra en estado pasivo por el Estado de Emergencia que vivimos, pero que culminará pronto y con una reactivación económica que será atractiva para el hampa”, precisó.

Dentro de la exposición de motivos del proyecto de ley, este propone modificar el artículo 137° de la Constitución Política del Perú, incorporando el numeral 3, en el cual se otorgue al Presidente de la República, la facultad de disponer la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional del Perú y de la Autoridad Local en la recuperación del espacio público cuando las circunstancias y la gravedad de la inseguridad ciudadana así lo demanden (Estado de Recuperación).

Para el exviceministro del Ministerio del Interior (Mininter), Ricardo Valdés Cavassa, el proyecto de ley planteado por la Municipalidad de Magdalena no es viable debido a que modificar el artículo 137 de la Constitución Política del Perú demandaría mucho tiempo y la seguridad ciudadana es trabajo de la Policía Nacional.

“Mi opinión es que no es viable. Las Fuerzas Armadas solo pueden participar en lo que es el orden público, constitucionalmente a través de una situación que esta descrita en la constitución, es decir cuando exista un estado de emergencia. Lo otro es función típica de la policía nacional, si no hay estado de emergencia, no hay condición, ni razón para que las Fuerzas Armdas estén en las calles”, indicó Ricardo Valdés en comunicación con este diario.

“Además, esto escapa absolutamente a la capacidad de un Gobierno Local, es algo que está definido en la constitución y depende de la presidencia de la República… Cambiar el artículo se discute en el Congreso, si lo define y modifica la constitución, entonces sí podría permanecer con eso que indica la Municipalidad de Magdalena, pero no creo que en estos momentos el Congreso tenga tiempo suficiente y necesario para hacer un cambio constitucional. Demanda dos legislaturas al menos… No me parece prioritario ya que las fuerzas policiales se encuentran capacitadas para asumir ese tipo de encargo”, finalizó.