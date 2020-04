Un video grabado por un miembro del personal médico del hospital de San Juan de Lurigancho demostró las pésimas condiciones en las que trabajan en medio del estado de emergencia debido a la pandemia por el nuevo coronavirus.

Las imágenes difundidas por América Noticias muestran algunos cuerpos de pacientes fallecidos por COVID-19 totalmente sellados en una de las habitaciones del hospital.

Imágenes del Hospital de SJL

“Miren cuatro muertos aquí. Uno del día sábado, otro del domingo. (...) No tenemos ventiladores, solo conexión de oxígeno improvisado. COVID improvisado, sin ventiladores. Solo tenemos cuatro ventiladores mecánicos que están en UCI”, se escucha decir a la persona que graba mientras muestra cada zona del hospital.

Asimismo, la mujer hace un llamado al presidente Martín Vizcarra y al ministro de Salud para que los apoyen con materiales de protección ya que “queremos trabajar, pero no en estas condiciones”.

“Hace un mes que nosotros trabajamos de esta manera... El ministerio no hace nada, el director no hace nada, no se manifiestan y nosotros los trabajadores trabajamos en estas condiciones. No hay materiales, a duras penas nos cambian una mascarilla cada 12 horas... Es inhumano trabajar de esta manera”, agrega la trabajadora del hospital.