Luego que el Gobierno dispuso ahora que solo una persona por familia puede salir para adquirir víveres, medicinas o realizar trámites bancarios, de lunes a sábado, durante la emergencia nacional establecida debido al coronavirus (COVID-19), cientos de ciudadanos hacen largas colas en los diferentes mercados y supermercados de Lima.

El presidente Martín Vizcarra pidió a la población evitar aglomerarse en los mercados, ya que si ello continúa los esfuerzos del Gobierno para frenar la propagación del coronavirus no van a lograr su objetivo.

Sin embargo, hoy varones y mujeres volvieron a las calles y hacen enormes colas cerca de los mercados y supermercados. En otros puntos se ve a ciudadanos provistos de mascarillas de forma ordenada bajo la presencia de las Fuerzas Armadas, pero las aglomeraciones continúan en varios centros de abasto.

Gran movimiento, tanto de hombres como de mujeres se observó en el Mercado Central del Callao.

Como se sabe, se prorrogó de la emergencia hasta el 26 de abril.

Durante la ampliación de la emergencia se mantiene la obligatoriedad del uso de mascarillas para circular por las vías de uso público.

Villa El Salvador

También se observan largas colas de varones y mujeres en el mercado Unicachi del distrito de Villa el Salvador.

San Isidro

Asimismo, ciudadanos forman colas en los exteriores de Supermercado Wong, ubicado en la avenida 2 de Mayo, en el distrito de San Isidro.

Si bien la ciudadanía hace uso de las mascarillas, solo algunos utilizan guantes en San Isidro.

Los Olivos

Vecinos del distrito de Los Olivos realizan sus compras en el Gran Mercado Conzac.

La ciudadanía acude a hacer sus compras. Como se sabe, el Decreto Supremo 064-2020-PCM, publicado hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, que precisa que la inmovilización obligatoria será total los domingos.

Con ello, se modificó el Decreto Supremo 057-2020-PCM, que establecía días de salida diferenciados para hombres y mujeres para la compras de víveres o de productos farmacéuticos.

Aquella disposición consideraba que los lunes, miércoles y viernes únicamente podían transitar personas de sexo masculino y los martes, jueves y sábados, las de sexo femenino. Ahora, pueden salir mujeres y varones.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, solicitó este sábado a la población evitar aglomerarse en los diversos mercados del país, ya que si esto continúa los esfuerzos del Gobierno implementados para frenar la propagación del coronavirus (COVID-19) no van a lograr su objetivo.

“Las imágenes que damos en los mercados tenemos que cambiarlo, no podemos seguir teniendo ese tipo de aglomeraciones, si no cambiamos ello no vamos a lograr el objetivo”, aseveró durante una conferencia de prensa desde el Hospital II Clínica Geriátrica San Isidro Labrador de Ate.

En esa línea, el mandatario pidió el apoyo de todos los peruanos para cumplir las dos semanas restantes de aislamiento social obligatorio.

“Sabemos que estar seis semanas con este aislamiento domiciliario es difícil, pero el esfuerzo que vamos a hacer, hagámoslo, pero que valga la pena. De qué valdrían seis semanas de aislamiento en nuestras casas si finalmente por unos cuantos irresponsables no logramos nuestro objetivo. Tenemos la seguridad que lo podemos lograr, pero para ello queremos contar con su apoyo”, indicó.

Por otro lado, el presidente Vizcarra ratificó su confianza a los peruanos e indicó que el Perú siempre ha sabido afrontar con entereza los grandes retos que ha tenido en la historia.

“Nos quedan solamente dos semanas más hasta el día 26 de abril para esta cuarentena, este estado de emergencia, donde tenemos que ya tener una curva en decrecimiento. Nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo y el objetivo se va a lograr si todos colaboramos. La vida de muchos compatriotas depende de nuestro comportamiento, depende de nosotros. Seamos solidarios, cambiemos nuestros hábitos”, manifestó.

